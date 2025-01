Aperti i preorder di DOOM: The Dark Ages, scopriamo prezzi e contenuti di tutte le edizioni

Dopo aver fissato la data di uscita di DOOM: The Dark Ages al 15 maggio, Bethesda e id Software hanno dato il via alle prenotazioni del gioco , svelando così anche le varie edizioni disponibili al lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S e i bonus di prenotazione. Vediamone i dettagli.

Premium Edition, Collector's Bundle e bonus di prenotazione

Proseguiamo con la Premium Edition, in vendita a 109,99 euro su tutte le piattaforme. Questa versione garantisce l'accesso anticipato con due giorni di anticipo al gioco, dunque al 13 maggio, include un DLC della campagna che verrà pubblicato dopo il lancio, il pacchetto di Skin "Divinità" e l'artbook e la colonna sonora in formato digitale.

La Collector's Edition di Doom: The Dark Ages

Chi ha acquistato la Standard Edition o giocherà al titolo tramite il Game Pass, può ottenere i contenuti della Premium Edition acquistando il Premium Upgrade, al prezzo di 34,99 euro su PC, Windows Store e Xbox Store.

Infine, abbiamo una ricca edizione da collezione chiamata "Collector's Bundle", in vendita al prezzo di 209,99 euro tramite lo store ufficiale di Bethesda. Oltre a tutti i contenuti della Premium Edition e il gioco base in formato fisico o digitale, questa versione include anche una statuetta del Doom Slayer alta 30 cm in PVC, una replica della chiave magnetica rossa in metallo e uno steelbook esclusivo.

Inoltre, prenotando una qualsiasi versione di DOOM: The Dark Ages riceverete come bonus la skin "DOOM Slayer Vuoto" al lancio. Se siete interessati, trovate le varie edizioni digitali su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

Oggi Bethesda ha presentato anche un nuovo trailer di DOOM: The Dark Ages e inoltre sulle nostre pagine trovate la nostra anteprima con tutto quello che c'è da sapere del nuovo sparatutto di id Software.