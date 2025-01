Nintendo Switch 2 supporta le microSD Express, arriva la conferma da Lexar

La pubblicità di Lexar

La pubblicità è stata pubblicata sul canale ufficiale di Lexar sul social cinese Xianongshu e come possiamo vedere nell'immagine qui sotto si vede sullo sfondo il corpo di un Nintendo Switch 2, inoltre traducendo il post si legge:

"Switch 2 è davvero qui. Volete tempi di caricamento rapidi senza lag? Volete scaricare un gioco AAA in meno di 10 minuti? Volete memorizzare 100 giochi? Lexar Play PRO microSD Express è qui! 900 MB/s di velocità di lettura ultraveloce, per entrare nel mondo dei giochi in pochi secondi. Velocità di scrittura di 600 MB/s, per scaricare un gioco AAA in meno di 10 minuti. Fino a 1 TB di memoria, 100 giochi? Facilmente installabili!

La pubblicità della Play PRO MicroSD Express di Lexar

Rispetto alle microSD standard supportare dal primo Switch, le Express sono una versione avanzata che offrono un sostanziale incremento nella velocità di lettura e scrittura. Ciò potenzialmente potrebbe garantire dei tempi di caricamento più brevi in gioco, per quanto il tutto sarà da verificare tramite dei test approfonditi una volta che la console sarà arrivata sul mercato.

Nel frattempo non resta che attendere il Direct dedicato a Nintendo Swtich 2 fissato per il mese di aprile, dove probabilmente scopriremo data di uscita, prezzo e la line-up di lancio della console.