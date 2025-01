Annunciati i requisiti PC di DOOM: The Dark Ages, dai minimi a quelli Ultra 4K a 60 fps

La pagina dedicata a DOOM: The Dark Ages sul sito ufficiale di Bethesda ha svelato i requisiti della versione PC dello sparatutto di id Tech, dai minimi per giocare in Full HD a 60 fps fino a quelli più esosi per raggiungere lo stesso framerate in 4K con impostazioni grafiche al massimo.

Viene precisato che il gioco richiede una GPU compatibile con il ray-tracing, che dunque di base sarà attivo almeno in una certa misura. Per giocare in 1080p e 60 viene indicata una GPU con 8GB di VRAM, come ad esempio una RTX 2060 Super o una RX 6600 o superiori, mentre per i 1440p si parla di un minimo di 10GB di VRAM, come ad esempio RTX 3080 o una RX 6800 o superiori. Viene inoltre indicato obbigliatorio un SSD con almeno 100 GB di spazio libero e 16GB di RAM, che salgono a 32GB alzando risoluzione e impostazioni grafiche.