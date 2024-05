Rainbow Six Siege ha il proprio abbonamento mensile con tante ricompense, ma i fan criticano Ubisoft

Ubisoft ha annunciato un nuovo servizio in abbonamento per Rainbow Six Siege, il suo sparatutto live-service di grande successo. Non è certamente una novità per il genere, ma non è stato accolto in modo particolarmente positivo dal pubblico.

Si chiamerà R6 Membership e costerà 10 dollari/euro al mese, così da avere accesso a una serie di contenuti, comprese ricompense esclusive mensili.