GTA Online: GTA$ e RT quadrupli, sconti, nuove disponibilità e le ricompense di GTA+

GTA Online si aggiorna ancora una volta con nuovi contenuti. L'update da poco disponibile introduce GTA$ doppi nei guadagni giornalieri per tutta la settimana delle piste da ballo dei night club, con anche drink gratuiti per tutti i clienti. Chiamando Yohan, si possono richiedere i prodotti del night club e intercettare merci di contrabbando per ottenere ricompense doppie. Vendendo i prodotti nelle missioni di vendita del night club, si ottengono GTA$ e RP doppi fino al 1° maggio.

A tutto questo si somma la possibilità di ottenere la Maglietta Blêuter'd, semplicemente accedendo. Inoltre completando 5 missioni di gestione del night club si possono accumulare 100.000 GTA$ e la Maglietta Bourgeoix.

Simeon Yetarian offre GTA$ doppi e RP quadrupli, comprese le missioni di recupero della Premium Deluxe. Inoltre, con Furto alla nave da carico è possibile ottenere Maibatsu Penumbra FF (sportiva). Yusuf è poi pronto ad acquistare o smantellare la Pegassi Zentorno (supercar) e la Karin Previon (coupé). Se preferite Pilotini, sappiate che permetter di accumulare GTA$ e RP doppi fino al 1° maggio.

Le seguenti serie della comunità forniscono inoltre ricompense triple fino al 1° maggio: