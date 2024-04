Meta: risultati in crescita ma la divisione AR/VR perde altri 3,8 miliardi di dollari

Complessivamente si tratta di risultati positivi, ma la divisione Reality Labs, che comprende lo sviluppo e la produzione di dispositivi AR/VR e i servizi di supporto a questi, continua ad essere in una situazione particolare, caratterizzata da notevoli perdite operative.

Nel trimestre concluso il 31 marzo, Meta ha fatto registrare ricavi per 36,5 miliardi e introiti netti di 12,4 miliardi di dollari, rispettivamente una crescita del 27% e del 117% rispetto a quanto rilevato nel medesimo periodo dell'anno scorso.

Gli investimenti in AR/VR continueranno

Meta Quest 3 ha comunque riscosso un certo successo

A fronte di una crescita del 30% rispetto al dato dell'anno scorso, i Reality Labs fanno registrare perdite operative per 3,85 miliardi di dollari, comunque meno negative dell'anno precedente (3,99 miliardi nello stesso periodo).

Gli investimenti nell'ambito di realtà virtuale e aumentata continuano ad essere ingenti da parte di Meta, cosa che dimostra come questo tipo di tecnologia sia particolarmente dispendiosa, ma la compagnia ha comunque confermato di voler continuare a puntare su questo settore.

"Continuiamo ad aspettarci delle perdite operative che potrebbero crescere di anno in anno a causa dei nostri sforzi continuativi sullo sviluppo dei prodotti, e i nostri investimenti che si amplieranno per incrementare l'ecosistema", ha riferito il CEO Mark Zuckerberg.

A questo si aggiungono anche i grossi investimenti che Meta sta facendo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, che peseranno nel bilancio per un po' prima di poter arrivare a far segnare dei profitti effettivi, dunque si tratta di una strategia di lungo termine per Meta.

Ricordiamo che di recente il prezzo di Meta Quest 2 è stato ridotto a 199$ in modo permanente, mentre Meta Quest 3 è risultato usato più spesso rispetto ai precedenti modelli, dimostrando una certa crescita in un settore finora non facilissimo.