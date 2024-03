Meta Quest 3 viene usato più spesso rispetto ai precedenti modelli

Ricordiamo poi che nel 2019 John Carmack aveva dichiarato che l'Oculus Quest originale aveva un tasso di fidelizzazione superiore a quello di tutti i dispositivi precedenti, compresi il Rift e il Rift S. In breve, pare che la situazione continui a migliorare di modello in modello.

L'informazione è stata condivisa alla GDC 2024 da Chris Pruett, Director of Content Ecosystem di Meta, che ha informato gli sviluppatori che i possessori di Quest 3 tornano a utilizzare le app in modo continuativo a un tasso più elevato.

Perché Quest 3 viene usato di più?

Quest 3

I motivi dietro questa tendenza potrebbero essere vari, ad esempio la maggiore qualità dell'esperienza. Le applicazioni e i giochi si caricano un po' più velocemente rispetto ai precedenti modelli, hanno un aspetto più nitido e chiaro e spesso funzionano con una frequenza di aggiornamento più elevata, il che significa che sono più fluidi e hanno meno possibilità di far star male l'utente.

Un altro motivo potrebbe essere il miglioramento della funzione di passthrough. Poter vedere ciò che ci circonda in modo accettabile con Quest 3 consente ai possessori di interagire con l'ambiente circostante senza dover togliere il visore, e rende l'uso del browser e la visione di YouTube più accettabili.

Infine, bisogna considerare il campione in esame. Le persone che hanno acquistato Quest 3 sono appassionate e hanno la volontà di spendere una discreta quantità di soldi. Quindi è possibile che per il momento solo persone che effettivamente vogliono usare regolarmente i visori siano in possesso di questo dispositivo. Nel corso del tempo e con l'abbassamento del prezzo potrebbero arrivare acquirenti meno appassionati che lo useranno solo di tanto in tanto, diminuendo così il valore medio di utilizzo.

