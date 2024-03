Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it

Questo modello propone un design ultra slim con 2,97 cm di spessore . La base di dimensioni ridotte può essere regolata in due posizioni, così da avere anche spazio per la soundbar sotto lo schermo. Dispone di assistente vocali THINQ AI, telecomando puntatore e processore α7 GEN6 con AI.

Oggi è l'ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia e quindi è l'ultima occasione per sfruttare le promozioni più interessanti di questo periodo di sconti. Ora, vi proponiamo ad esempio la smart TV LG QNED da 65 pollici in 4K e 120 Hz con HDMI 2.1 (supporto a VRR e AMD FreeSync Premium). Il prezzo attuale è 879,99€, rispetto al prezzo mediano di 999.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Smart TV LG QNED da 65 pollici in 4K/120 Hz in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte