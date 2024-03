Dragon's Dogma 2, andate nei bordelli? Le vostre pedine lo ricorderanno e lo diranno in giro

In Dragon's Dogma 2 è presente un bordello nella città di Vernworth: nulla di strano considerando il tipo di ambientazione. Ovviamente il nostro personaggio può sfruttare i "servizi" di tale stabilimento per una onesta cifra. Il giocatore non vede alcunché delle "trattative commerciali" che hanno luogo in tale sede, ma la sua pedina sa benissimo cosa accade e se il giocaotre continuerà a farlo lo andrà a dire in giro.

Se la vostra pedina viene presa in prestito da un altro giocatore ricorderà il vostro desiderio di compagnia e, discutendo con le altre pedine, potrà dire frasi del tipo "Le stanze private dell'Arisen che io servo hanno molti visitatori e raramente lo stesso".

La parte interessante di questo dettaglio è che mette in mostra quanto profondo sia il sistema di personalizzazione delle pedine. Questi personaggi, come ben sapevamo, sono in grado di eseguire azioni e dare suggerimenti in base alle esperienze vissute nella propria partita. I dettagli che vengono immagazzinati sono però veramente molti e Capcom ha curato nel dettaglio anche elementi secondari come le frequentazioni personali del nostro Arisen.