Rise of the Ronin, lo spot PlayStation giapponese è inquietante

Rise of the Ronin è protagonista di uno spot PlayStation per celebrare l'uscita del gioco su PS5 in esclusiva, ma il risultato è effettivamente inquietante: date un'occhiata al video e giudicate voi.

Rispettando fedelmente i canoni delle pubblicità nipponiche più assurde, Sony ha creato questo set con quattro idol scatenate, vestite alla marinaretta, che ballano tenendo il controller DualSense in mano davanti a un pubblico in delirio.

Nel mentre, un paio di voci narranti descrivono il titolo di Team Ninja, che come sappiamo ci condurrà nel Giappone feudale per narrare le vicende di un ronin alle prese con i profondi cambiamenti di un paese che si è finalmente aperto all'occidente.