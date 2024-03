Banishers: Ghosts of New Eden avrà un seguito? Don't Nod dice cosa ne pensa

Stéphane Beauverger, direttore narrativo, ha replicato con le seguenti parole: "Consideriamo sempre i nostri giochi come il primo passo di un franchise. Come direttore narrativo, fa parte del mio lavoro pensare ai futuri giochi che si svolgeranno nello stesso universo. Ma queste decisioni non sono prese solo dai team creativi, più team sono coinvolti nel processo!"

La domanda posta è stata: "Lo studio ha in programma un sequel? Magari un DLC per ampliare la storia o il finale? O Banishers è più un gioco unico?"

Banishers: Ghosts of New Eden riceverà mai un seguito ? I suoi finali non sono infatti completamente chiusi e l'impressione è che ci possa essere spazio per altro. Ora, Don't Nod ha detto al propria a riguardo, in una intervista con mp1st.com.

Banishers: Ghosts of New Eden, per ora non c'è un seguito confermato

Per il momento non vi è quindi la conferma definitiva che vi sia un seguito di Banishers: Ghosts of New Eden in produzione, ma al tempo stesso le parole di Beauverger non escludono completamente che un nuovo gioco della serie arrivi. È altamente probabile che tutto dipenda dalle vendite.

Don't Nod negli anni ha realizzato molteplici giochi di diverse IP. Hanno infatti creato Remember Me, Life is Strange, Vampyr, Jusant, Harmony The Fall of Reverie e sono al lavoro su Lost Records: Bloom & Rage, che ricorda sotto vari punti di vista Life is Strange.