Monster Hunter Wilds è il gioco più atteso da Famitsu, Leggende Pokémon: Z-A venticinquesimo

Risultati decisamente meno entusiasmanti, invece, per Leggende Pokémon: Z-A, annunciato il mese scorso e dunque appena entrato in classifica, ma incapace di spingersi oltre la venticinquesima posizione . Per il momento, almeno.

Tutto cambia

I combattimenti di Dragon's Dogma 2

Come si può vedere, anche la classifica dei most wanted di Famitsu di questa settimana è destinata a cambiare in fretta, se consideriamo che Dragon's Dogma 2 e Princess Peach: Showtime! hanno ormai fatto il proprio debutto nei negozi.

Probabilmente vedremo una sostanziale rimonta di Leggende Pokémon: Z-A, sebbene del gioco non si sappia ancora nulla, esattamente come per Pragmata che però sembra promettere bene e figura dunque fra i titoli più attesi... sulla fiducia.