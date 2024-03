10 filmati troppo lunghi per un videogioco, quelli che fanno scordare di avere un gamepad in mano

Eh sì, ogni tanto una pausa ci vuole: dopo una sezione d'azione bella frenetica, o un boss particolarmente ostico, è piacevole posare un attimo il gamepad e godersi del meritato riposo con una cinematica dal taglio registico, che ci racconti in totale relax le conseguenze delle nostre ultime gesta. Meno piacevole è quando alcuni sviluppatori abusano di questo principio, propinandoci dei filmati davvero troppo lunghi, dove il controller rimane inutilizzato per un tempo incalcolabile, spesso paragonabile alla durata di una puntata di una serie TV. E così, dopo avervi raccontato le 10 sequenze introduttive più lunghe della storia, oggi torniamo sull'argomento, con le 10 scene di intermezzo più lunghe dei videogiochi arrivate nel mezzo dell'azione o alla fine dell'avventura. E sì, posatelo pure il controller... non vi servirà qui per seguirci proprio come non vi servirebbe troppo se steste giocando a uno di questi giochi.

10. Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel III Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel III ha un filmato introduttivo lungo ma funzionale, è l'epilogo che vi frega davvero In ultima posizione si piazza Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel III, con i suoi tutto sommato ragionevoli 20 minuti. Sì, ragionevoli, perché Trails Of Cold Steel III riesce ad essere persino sintetico con la sua lunga cutscene, che in soli 20 minuti riesci a sintetizzare tutti gli avvenimenti dei primi due capitoli dell'arco Cold Steel. Certo, poi ci mette di fronte a un epilogo con una serie di combattimenti sempre più brevi con intermezzi sempre più lunghi per circa 70 minuti di finale, ma in quel caso c'è di mezzo del gameplay quindi la cosa non conta.

9. Final Fantasy VI Final Fantasy VI è uno dei Final Fantasy più amati Alla nona posizione bariamo un po' perché non ci andava di rubare il decimo posto a Legend of Heroes. E così abbiamo deciso di mettere solo Final Fantasy VI in classifica, che si piazza appunto al nono posto con un filmato da 23 minuti che accompagna la battaglia finale contro Kefka, con tanto di titoli di coda obbligatori per sapere come va a finire la storia. Se volete potete però tranquillamente considerarlo un ex-equo con il remake di Final Fantasy VII: Crisis Core, che ha ampliato la storia del SOLDIER di prima classe Zack Fair con una scena d'intermezzo altrettanto lunga.

8. Metal Gear Solid 3: Snake Eater Ahhh, Hideo Kojima. L'uomo che voleva fare cinema e che invece ha finito per portare il cinema all'interno dei videogiochi. Quasi letteralmente. Sì perché la scena d'intermezzo da ben 24 minuti di Metal Gear Solid 3: Snake Eater è una vera gioia per gli occhi, che può non avervi emozionato solo se avete "un bidone della spazzatura al posto del cuore". Preparatevi comunque perché questa non sarà l'ultima volta che sentirete parlare del buon Hideo quest'oggi. Provate quindi a scommettere in quali altre posizioni lo ritroveremo mentre noi rimaniamo ancora in Giappone per raccontarvi il prossimo gioco.

7. Xenoblade Chronicles 2 Xenoblade Chronicles 2 è comunque un grande JRPG E dobbiamo ammettere che non sapevamo bene dove posizionare Xenoblade Chronicles 2. Il terzo capitolo della serie Xeno di Monolith Soft e Nintendo ha infatti una scena finale di ben 24 minuti, che però aggiunge qualche dettaglio anche dopo i titoli di coda. Per vedere tutto dovete quindi aspettare la bellezza di 33 minuti: per questo motivo se volete potete tranquillamente fargli fare un bel salto in classifica fino alla quarta posizione.

6. Xenosaga Episodio 3 Xenosaga ha circa 500 filmati, eppure rimane una grande trilogia Dopo averlo incontrato anche nello speciale sulle introduzioni lunghissime, il JRPG cult Xenosaga torna anche qui per ricordarci che la serie Square Enix poteva contare su circa mezzo migliaio di filmati spalmati sui vari giochi della trilogia. E volete farci credere che pensavate davvero che fossero così brevi da non finire anche in questa di classifica? Illusi, non provateci nemmeno perché verso la fine dell'episodio tre ne abbiamo trovata una da ben 25 minuti. Bella ed emozionante, eh, ma comunque da 25 minuti.

5. Kingdom Hearts 3 La pazienza dei fan di Kingdom Hearts 3 non ha confini Dopo 17 anni e ben 9 giochi, la saga di Xehanort è giunta alla fine con Kingdom Hearts 3. Un tempo infinito che chiaramente ha reso i fan della serie tra i più pazienti in circolazione. È anche per questo che forse non hanno pesato loro le 12 ore di cutscene presenti nel gioco, culminate poi in un epilogo da ben 28 minuti complessivi, di cui 10 persino sovrapposti ai titoli di coda.

4. Death Stranding Death Stranding ha dei grandi momenti, anche nelle sue cutscene Subito giù dal podio troviamo un altro gioco di Hideo Kojima. Stavolta però non si tratta della serie che l'ha reso famoso a livello globale, bensì di quella che ha segnato il suo ritorno in grande stile dopo l'addio a Konami. Esatto, parliamo proprio di Death Stranding. Un gioco che può contare sulla bellezza di 7 ore di scene d'intermezzo, la più lunga delle quali si ferma però solo a 31 minuti. Chissà se il maestro riuscirà a superarsi con il secondo capitolo e piazzare anche Death Stranding 2: On the Beach sul podio delle cutscene più lunghe di sempre. Voi che ne dite?

3. Yakuza 0 Ai protagonisti di Yakuza 0 piacciono due cose: menare le mani e chiacchierare per ore Se conoscete la serie Yakuza allora saprete già che il Ryu Ga Gotoku Studio è uno di quegli studi a cui piace arricchire i giochi con lunghe scene d'intermezzo. E infatti abbiamo già incontrato Yakuza 2 nel video dedicato alle sequenze introduttive più lunghe di sempre. La cutscene più lunga in assoluto, però, il team di sviluppo l'ha inserita in Yakuza 0, il prequel delle avventure di Kazuma Kiryu uscito nel 2015 in Giappone. Qui infatti troviamo un epilogo senza gameplay da ben 42 minuti, con tanto di scena post credit di altri 4 minuti.

2. Star Ocean: The Last Hope Con Star Ocean: The Last Hope avete poche speranze di avere tempo per la battaglia finale dopo l'ultima cutscene Al secondo posto troviamo ovviamente un altro JRPG. Stavolta parliamo di Star Ocean: The Last Hope, un gioco targato Square Enix che nel 2009 ci raccontò il suo finale con una scena di ben 46 minuti. Una sequenza che era una vera spirale di emozioni, certo, che tuttavia potrebbe aver fatto dimenticare a molti giocatori che mancava loro ancora un'ultima boss battle da affrontare prima dell'effettiva fine del gioco.

1. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Nessuno si stupirà che Kojima sia in vetta a questa classifica con Metal Gear Solid 4 A Kojima come avrete notato piace stare in queste classifiche anche se non sviluppa JRPG, quindi non stupisce se il premio per la scena di intermezzo più lunga della storia se lo aggiudica nientepopodimeno che... Metal Gear Solid 4. Un Metal Gear che i fan della serie ricordano per tanti motivi e uno di questi sono senza dubbio le sue scene d'intermezzo interminabili. Volete sapere però qual è la più lunga? Beh, è ovviamente l'epilogo. Bellissima, emozionante e ovviamente lunghissima, la scena finale del quarto capitolo della saga si dimentica di trovarsi alla fine di un videogioco e ci tiene incollati allo schermo per la bellezza di 71 minuti. Sì, avete capito bene: l'insieme di tutte le scene finali durava ben più di un'ora, titoli di coda esclusi.