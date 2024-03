GTA 3 ricreato in Unreal Engine 5: il concept fan-made si mostra in video

Come potrebbe essere GTA 3 se venisse realizzato con una grafica più moderna? Un progetto fan-made prova a immaginare la risposta e ha proposto un video in Unreal Engine 5 che mostra concept del gioco.

Non si tratta quindi dell'intero gioco ricreato, ma solo di un piccolo esercizio tecnico non professionale, ma comunque di qualità valida. Chiaramente il salto tecnico rispetto all'originale GTA 3 è notevole, quindi quanto creato pare anche più impressionate.

Ricordiamo che GTA 3 è stato ricreato in modo ufficiale da Rockstar Games, con la Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, ma l'obiettivo della compagnia non era un pieno remake, quindi il prodotto ufficiale è ben diverso da quanto immaginato dai fan.