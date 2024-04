Silent Hill 2 Remake: la data di uscita sarà annunciata 'presto', dice il CEO di Bloober Team

Quando è "presto" per Bloober Team?

Il problema in tutto questo è che "presto" non ha molto valore, perché potrebbe significare tra poche settimane o tra alcuni mesi. Se dovessimo scommettere, punteremmo il dito verso inizio giugno come periodo di annuncio.

Si tratta infatti del momento nel quale andrà in onda il Summer Games Fest, lo spazio dedicato a vari eventi videoludici compreso lo show di Geoff Keighley. Konami potrebbe decidere di optare per tale momento per annunciare in modo definitivo la data di uscita di Silent Hill 2.

Si vocifera comunque di un PlayStation Showcase, da qualche tempo, e anche quello potrebbe essere uno spazio adeguato per un nuovo annuncio. In ogni caso, si tratta solo di speculazioni: non ci resta che attendere e scoprire in modo ufficiale cosa voglia fare Konami.