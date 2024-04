GTA 5: l'attore di Trevor conferma che aveva lavorato a un DLC per il personaggio

"Trevor era sotto copertura, stava lavorando con i federali", ha detto Ogg. "Abbiamo girato un po' di quella roba con 'James Bond Trevor', dove è ancora un po' un casinista, ma fa del suo meglio. Poi è tutto sparito e non l'hanno più fatto, non hanno più dato seguito alla cosa".

GTA 5 è stato un successo enorme (serve dirlo?) ma Rockstar Games non ha mai voluto ampliare la modalità giocatore singolo, dando comprensibilmente priorità a GTA Online. In realtà secondo l'attore di Trevor, Steven Ogg , Rockstar aveva inizialmente previsto dei contenuti DLC ma alla fine ha deciso di cancellare il tutto.

Dove sono finiti i contenuti di GTA 5?

Trevor è solo uno dei tre personaggi del gioco

Potreste pensare che sia strano che Rockstar Games abbia prodotto una serie di contenuti per poi non usarli in alcun modo e avreste ragione. Il team non ha infatti semplicemente abbandonato quando realizzato, ma lo ha riutilizzato in una nuova forma.

Le informazioni ricavate col datamining dal contenuto Doomsday Heist di GTA Online hanno confermato che alcuni elementi sono stati adattati dal DLC dell'Agente Trevor. Semplicemente Rockstar Games ha ritenuto più conveniente tramutare tutto in qualcosa per GTA Online, che come ben sappiamo garantisce guadagni continui.

Per quanto riguarda gli altri DLC, non se sappiamo molto, ma il gioco base include tanti riferimenti agli alieni e non è impossibile che fossero stato pensati anche al DLC Alien Invasion.

Per quanto riguarda il futuro, GTA 6 è stato annunciato e abbiamo visto il primo trailer che mostra personaggi e ambientazione. Non sappiamo ancora quando arriverà un nuovo video dedicato al prossimo capitolo della saga di Rockstar Games.