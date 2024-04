Xbox e Meta collaborano alla realizzazione di un nuovo visore Quest

Meta ha annunciato una collaborazione con Microsoft per la realizzazione di un nuovo visore Quest "ispirato a Xbox": potrebbe trattarsi di una versione griffata del Meta Quest 3 oppure di un dispositivo inedito non ancora annunciato.

In entrambi i casi il visore sarà equipaggiato con un controller Xbox e soprattutto supporterà Xbox Game Pass per garantire agli utenti l'accesso rapido all'ampia libreria di giochi inclusi nel catalogo del servizio in abbonamento.

Come confermato tempo fa da Phil Spencer, Xbox Series X|S non vedrà l'arrivo di un visore VR dedicato, ma il progetto nato dalla collaborazione con Meta è senz'altro interessante e siamo curiosi di capire in cosa consisterà esattamente, nella speranza che non si limiti a un mero reskin del Quest 3.