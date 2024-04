Dopo un'attesa di quasi 10 anni, Apple aggiornerà l'app Calcolatrice in macOS 15

Tuttavia, sembra che l'azienda non si sia dimenticata degli utenti macOS, che a loro volta potrebbero godere di nuove funzionalità con gli aggiornamenti in arrivo. Secondo quanto riportato da AppleInsider, durante la conferenza annuale Apple potrebbe presentare una nuova versione dell'app Calcolatrice, disponibile sia su iOS 18 che macOS 15, offrendo anche la possibilità di gestire operazioni matematiche più complesse.

Sappiamo che durante l'attesa WWDC di giugno, Apple svelerà una serie di miglioramenti software. La portata principale sarà iOS 18 , il quale promette di distinguersi per le sue avanzate capacità di intelligenza artificiale generativa.

Anche durante l'uso delle modalità scientifica o di programmazione, sarà possibile accedere ai calcoli precedenti, sebbene non sia stato specificato il numero di calcoli che verranno memorizzati.

Questa versione sarà oggetto di una revisione completa e un nuovo design che includerà numerosi miglioramenti rispetto al suo stato attuale. Le attuali caselle saranno sostituite da pulsanti rotondi, seguendo lo stile di iOS e il design tipico di Apple. Sarà introdotto un sistema di conversione delle unità aggiornato, insieme alla capacità di convertire valute basato sulle tendenze di mercato. Inoltre, verrà introdotta una nuova funzionalità: il nastro della cronologia , che permetterà di visualizzare le operazioni precedenti, una caratteristica già presente in concorrenti come OneNote.

Vestito di nuovo

Apple si appresta a passare una "mano di fresco" alle sua applicazioni

Queste nuove scelte di design, e non solo, sembrano riflettere un approccio sagace da parte di Apple per rendere l'esperienza con le sue app più intuitiva e piacevole.

Ciò potrebbe anche sottolineare l'impegno dell'azienda nel rinnovare le proprie applicazioni, come visto con la nuova schermata principale di iOS 18.

C'è anche la speranza che Apple includa l'app Calcolatrice nell'aggiornamento di iPadOS 18, considerando il ruolo produttivo dell'iPad e le sue ampie dimensioni dello schermo.

La presentazione di iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 avverrà alla WWDC il 10 giugno, ma è altamente probabile che si possano aspettare ulteriori annunci.