EA Sports FC 24, il nuovo aggiornamento risolve problemi per Ultimate Team, Carriera e non solo

Electronic Arts ha pubblicato l'aggiornamento 1.16 per EA Sports FC 24 che introduce all'interno del gioco di calcio una serie di correzioni per varie modalità, da Ultimate Team alla modalità Carriera.

Si tratta perlopiù di correzioni di bug e non sono presenti nuovi contenuti. Come sempre, il download della patch di EA Sports FC 24 dovrebbe partire in modo automatico all'avvio della console o del launcher su PC. Per poter giocare online è necessario aggiornare il gioco, quindi se avete in previsione una sessione online e sapete che avrete fretta, potrebbe convenire fare il download in anticipo.

Non sappiamo quanto pesa l'aggiornamento di EA Sports FC 24, ma considerando la limitata mole di correzioni possiamo supporre che non peserà troppo.