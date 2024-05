Steam dà il via le offerte del Festival del Crafting e Sopravvivenza a mondo aperto

Su Steam è iniziato il Festival del Crafting e Sopravvivenza a Mondo Aperto, che come potrete intuire dal titolo propone tantissimi giochi in offerta che includono meccaniche di crafting avanzate e/o di sopravvivenza sullo sfondo di un'ambientazione open world. Scopriamo alcune delle promozioni più succulenti.

Partiamo con una delle novità più interessanti degli ultimi mesi, con Enshrouded disponibile al prezzo di 23,99 euro, con uno sconto del 20% sul totale. Stessa identica promozione per il survival su quattro ruote Pacific Drive. Non poteva poi mancare il sempreverde Rust, ora acquistabile a metà prezzo, ovvero 19,99 euro. Rimanendo in tema di classici, ARK: Survival Ascendend è in offerta a 35,99 euro, scontato del 20%, mentre per No Man's Sky c'è una riduzione del 50%, che porta il prezzo totale a 29,49 euro.