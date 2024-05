Furiosa: A Mad Max Saga è prima al botteghino USA ma è anche il più grande insuccesso degli ultimi 30 anni

Precisamente, si tratta di un insuccesso rispetto a tutti i fine settimana del Memorial Day degli ultimi 30 anni. Il Memorial Day è il giorno nel quale gli USA commemorano i soldati americani morti in guerra.

Il concetto di successo è assolutamente relativo, come ben sappiamo, e ora lo dimostra anche Furiosa: A Mad Max Saga . Il nuovo film di George Miller ha infatti ottenuto la prima posizione negli USA al box office durante il fine settimana, ma è comunque il più grande insuccesso degli ultimi 30 anni .

Quanto ha generato Furiosa: A Mad Max Saga

Furiosa: A Mad Max Saga, secondo i dati riportati da Comscore, ha generato 32 milioni di dollari durante i quattro giorni di festività del Memorial Day. Guardando a tutti i guadagni ottenuti fino a domenica 26 maggio, Furiosa ha generato un totale di 65.3 milioni di dollari. Con 161 milioni di dollari di costi di produzione, ci vorrà ancora un po' perché le spese rientrino.

Il film di Miller ha battuto la pellicola animata di Garfield, ma non è in realtà un grande successo rispetto al periodo di riferimento anno su anno. Se si esclude infatti il periodo del Covid-19 quando i cinema erano chiusi, bisogna tornare fino al 1994 per trovare un film che ha generato meno di Furiosa durante il periodo del Memorial Day. Parliamo di Casper e dei suoi 22 milioni di dollari.

Facendo un confronto con Mad Max Fury Road - che però non venne distribuito nello stesso periodo -, la precedente pellicola aveva generato 45.4 milioni nel fine settimana di apertura.

Ovviamente Furiosa A Mad Max Saga ha ancora tempo per risalire. Se non l'avete ancora visto e dovete decidere se andare al cinema, approfondite con la nostra recensione.