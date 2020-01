Iron Man VR per PS VR rinviato, Camouflaj annuncia la nuova data di uscita

Iron Man VR per PS VR è stato rinviato, la nuova data d'uscita è il 15 maggio 2020. L'annuncio è arrivato dallo sviluppatore Camouflaj che, dopo aver chiesto scusa, ha dichiarato di avere bisogno di più tempo per rifinire il gioco e rendergli giustizia. Potete riporre il vostro visore VR, perché il 20 febbraio non potrete assumere il punto di vista di Iron Man.



Quali altri titoli rimangono da rinviare in questo inizio d'anno? Quello di Iron Man VR è infatti solo l'ennesimo rinvio degli ultimi mesi, l'ultimo dei quali annunciato ieri da CD Projekt Red che ha spostato il lancio di Cyberpunk 2077 a settembre. Questi primi mesi dell'anno appaiono quindi sempre più poveri. Ci rifaremo esaurendo un po' il backlog? Per un elenco parziale dei giochi rinviati negli ultimi mesi, leggete questa notizia.



Iron Man VR è un titolo esclusivo per PS4 con PS VR. In fondo alla notizia vi riproponiamo il trailer della storia, per chi se lo fosse perso.

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we've made the difficult decision to move Marvel's Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You'll be hearing from us again soon!