Dragon Ball Z: Kakarot, i primi voti sono buoni e nulla più

Emerse online le prime recensioni di Dragon Ball Z: Kakarot, che parlano di un buon gioco e nulla più. In generale i giudizi sono tutti positivi, anche se difficilmente se ne trovano di esaltanti (per ora soltanto uno, quello di GAMINGbible). Tutti i recensori concordano nel considerarlo ottimo per i fan della serie, soprattutto nella ricostruzione della storia del manga / anime, ma molto ripetitivo nelle attività secondarie, come quelle di raccolta.



Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot, scritta dall'indeperibile Christian Colli. Invece ecco ora l'elenco completo delle prime recensioni internazionali emerse online.

GAMINGbible - 90 / 100

Hobby Consolas - 85 / 100

Areajugones - 8.5 / 10.0

3D Juegos - 80 / 100

Meristation - 80 / 100

Vandal - 80 / 100

Gameblog - 8 / 10

Stevivor - 8 / 10.0

TheSixthAxis - 7 / 10

Windows Central - 3.5 / 5

TrustedReviews - 3.5 / 5

Jeuxvideo.com - 65 / 100