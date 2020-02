WhatsApp, messaggi con autodistruzione nei prossimi aggiornamenti?

A quanto pare WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più nota e utilizzata al mondo, sta per introdurre messaggi in grado di autodistruggersi. Ciò è emerso da rumor e indiscrezioni molto insistenti delle ultime ore: analizziamo dunque più da vicino i dettagli noti.

Stando alle ultime informazioni di alcuni portali esteri, WhatsApp ha in programma nuovi aggiornamenti che introdurranno sulla sua piattaforma messaggi con autodistruzione. Questi ultimi, insomma, presenteranno un limite per la disponibilità del messaggio stesso, terminato il quale scomparirà dalla chat per sempre. I limiti di tempo saranno fissati a 5 secondi o un'ora, con scelte libere da parte dell'utente che sta scrivendo il messaggio su WhatsApp, ovviamente.

L'annuncio di questa nuova funzionalità sembra evidente, ma pare che per il momento gli sviluppatori di WhatsApp limiteranno la sua introduzione ai gruppi; in un secondo momento ovviamente pare molto probabile che si arrivi alle singole chat. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno maggiori dettagli.