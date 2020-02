Final Fantasy 7 Remake, le summon bonus mostrate in video da Square Enix

Final Fantasy 7 Remake ha presentato le summon legate ai bonus per i preorder in una serie di brevi video pubblicati su Twitter da Square Enix.



La prima delle evocazioni bonus mostra il buffo Cactaur in azione: richiamato da Cloud Strife, il cactus animato si lancia sul nemico colpendolo con una pioggia di spine e supportando in tal modo l'azione del party in Final Fantasy VII Remake.



La seconda summon che vediamo in video è quella di Chocobo Chick, versione "baby" del tradizionale Chocobo che compare di fianco ai personaggi per enfatizzarne le manovre, senza però prodursi in attacchi diretti.



Abbiamo infine Carbuncle, anch'esso un cucciolo nonché un'evocazione tradizionale per la serie Square Enix: grazie al gioiello posizionato sulla sua fronte, può creare una barriera che protegge gli eroi dagli incantesimi.



Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal 10 aprile, in esclusiva temporale su PS4.