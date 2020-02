Pokémon GO: Tornadus nell'ora leggendaria di oggi 19 febbraio 2020

Oggi 19 febbraio 2020 è un mercoledì, e come tutti i mercoledì che si rispettino Pokémon GO ospiterà un evento noto come Ora Leggendaria. Per una determinata fascia oraria del giorno, tutte le palestre ospiteranno Tornadus: vediamo i dettagli da Niantic Labs.

L'Ora Leggendaria di Pokémon GO, dal punto di vista di date e orari, si terrà oggi 19 febbraio 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (orario italiano locale). Per questi sessanta minuti, ogni Palestra Pokémon libera ospiterà Tornadus, che potrà così essere liberamente sfidato dai giocatori; le Palestre occupate già da un raid ad inizio evento resteranno invece escluse.

Questa è dunque l'occasione giusta per tentare di catturare Tornadus, registrandolo così nel PokéDex di Unima. Ad ogni modo, il Leggendario in questione resterà nei Raid ancora per un po', almeno fino ai primi giorni di marzo 2020. Ricordiamo che nelle ultime ore sono stati aggiunti ai file di gioco Victini e tanti Pokémon di Unima.