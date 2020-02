Windows 10 ARM su uno smartphone android? La promessa di Emperion

E se il sistema operativo Windows prima o poi tornasse a fare capolino nel mondo degli smartphone? La società britannica Emperion in queste ore ha annunciato un progetto molto interessante: uno smartphone basato su Windows 10 ARM.

Nessun problema relativo alle applicazioni: lo smartphone Windows 10 ARM dovrebbe utilizzare le app android, o almeno queste sono le intenzioni dell'azienda. Certo, qualcuno potrebbe notare (e a ragione) come Windows 10 ARM non sia un sistema operativo per dispositivi mobile, ma per quelli desktop come Microsoft Surface Go; cioè non è pensato per la telefonia. Molti altri dettagli delle immagini che troverete poco più avanti in calce all'articolo, poi, fanno pensare ad uno scherzo di cattivo gusto: notate la data (risale al 5 maggio 2017, quando Microsoft annunciò la fine di Windows 10 mobile).

Del resto la società Emperion esiste davvero nel Regno Unito, e ha già anticipato anche le specifiche tecniche di questo smartphone basato su Windows 10 ARM: ve le riportiamo per dovere di cronaca.

Display Cosmos da 6,19"

SoC: Qualcomm Snapdragon 845 overclockato

Doppia fotocamera da 13 MP

Batteria da 6.000 mAh

128 GB di archiviazione interna (espandibile, max 2 TB)

Altoparlanti frontali stereo

Prezzo: da 549 sterline (preordini non ancora attivi)