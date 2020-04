Luigi's Mansion 3, il secondo DLC del Multiplayer Pack è disponibile da oggi

Luigi's Mansion 3 riceve oggi il secondo DLC del Multiplayer Pack, con tante divertenti novità per affrontare l'esperienza per Nintendo Switch insieme agli amici.

A circa un mese dall'uscita del primo DLC, questo nuovo pacchetto include costumi inediti, temi, fantasmi e minigiochi per le due modalità multiplayer incluse in Luigi's Mansion 3.

Le novità più rilevanti sono chiaramente i minigame: ce ne sono tre, che propongono divertenti sfide sul ghiaccio in stile hockey, nonché gare di abilità per il controllo dell'acqua e della sabbia.

Il Multiplayer Pack di Luigi's Mansion, che include entrambi i DLC, può essere acquistato su eShop al prezzo di 9,99 euro. Chi compra il pacchetto riceverà inoltre un simpatico bonus, una speciale luce Polterpup.

Per ancora più azione multiplayer, non fatevi sfuggire la modalità Torre del caos, in cui dovrete completare vari obiettivi prima che scada il tempo.

Questa modalità può essere giocata online, o anche in locale con un massimo di otto giocatori su quattro console Nintendo Switch.