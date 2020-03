Luigi's Mansion 3, primo DLC Multiplayer Pack e aggiornamento per il gioco su Nintendo Switch

Luigi's Mansion 3 torna protagonista con un aggiornamento che prepara l'arrivo del primo DLC Multiplayer Pack previsto sempre oggi per il gioco su Nintendo Switch, con vari contenuti dedicati al comparto multigiocatore del titolo in questione.



Luigi's Mansion 3 si aggiorna dunque con l'update 1.3.0, che porta con sé nuove caratteristiche e aggiustamenti per l'ottimo action adventure per Nintendo Switch. Per il resto, il Multiplayer DLC Pack Part 1, con la seconda parte che è attesa invece verso l'estate, introduce tre nuovi abiti per Luigi: un vestito in stile disco anni 70, un'armatura medievale e un costume da mummia.



Inoltre, vengono aggiunti tre nuovi giochi in multiplayer, tutti all'interno della sezione Giochi Paranormali:

Schiva la palla, nel quale ci troviamo a giocare a palla avvelenata con il Poltergust G-0M

Rapide preziose, dove dobbiamo raccogliere più monete possibili evitando al contempo i tronchi

Caccia elettrizzante, nel quale dobbiamo sconfiggere i fantasmi cercando di non prendere la scossa