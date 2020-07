iOS 14, beta disponibile: ecco come effettuare download e installazione

La beta pubblica di iOS 14 è disponibile per tutti i possessori di iPhone e iPad (in questo caso con iPadOS 14), ed effettuare il download e l'installazione della nuova versione del sistema operativo è molto semplice.

Dopo aver controllato la lista degli iPhone e iPad compatibili con iOS 14 e creato un doveroso backup su iTunes, si può procedere con l'iscrizione all'Apple Beta Software Program.

A questo punto bisogna selezionare iOS o iPadOS dalla lista dei programmi disponibili, scorrere la pagina, cliccare su "Get Started" e quindi procedere al download di un profilo per poter utilizzare le versioni beta del software.

Scaricato e installato il profilo, seguendo le indicazioni a schermo, la procedura termina con il riavvio del dispositivo. Dopodiché si potrà effettuare un controllo degli aggiornamenti disponibili e trovare le versioni beta del sistema operativo.

Il resto funziona esattamente come per un normale update: basterà scaricare il pacchetto dati, installarlo e riavviare il terminale per poter provare in anteprima iOS 14 e tutte le sue novità.