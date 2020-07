Bakugan: Campioni di Vestroia per Nintendo Switch è il nuovo gioco di WayForward

Bakugan: Campioni di Vestroia è il nuovo gioco sviluppato da WayForward Technologies in esclusiva per Nintendo Switch, in uscita a novembre come rivela il trailer che trovate qui sopra.

Si parlava di un nuovo capitolo di Metroid in 2D, ma la realtà a quanto pare è ben diversa: gli autori della serie Shantae si cimenteranno con il franchise di Bakugan, piuttosto popolare fra i ragazzini ma ben distante dalla storia di un brand come Metroid.

Il gioco è basato su una storia completamente originale e sui caratteristici Combattimenti Bakugan in cui i giocatori si alleeranno con potenti creature note come Bakugan e costruiranno la propria squadra per affrontarsi testa a testa in devastanti battaglie strategiche.

"Siamo felici di collaborare con Spin Master e WayForward per portare l'azione dei combattimenti di Bakugan: Campioni di Vestroia su Nintendo Switch", dichiara Kevin Kebodeaux, Senior Vice President di Warner Bros. Interactive Entertainment. "La fama internazionale di Bakugan è innegabile e questo titolo farà sicuramente la gioia dei giocatori di tutto il mondo".

"Bakugan: Campioni di Vestroia arricchisce il popolare franchise con un nuovo, esaltante gioco ricco di possibilità di personalizzazione, competizioni incalzanti, strategia raffinata, personaggi in stile anime e ambientazioni che tutti i videogiocatori e i fan di Bakugan ameranno", afferma Simonetta Lulli, Vice President di Spin Master Studios. "Nella modalità per giocatore singolo così come in quella online contro altri Combattenti Bakugan, il gioco offre innumerevoli ore di divertimento a casa o in mobilità".

"Bakugan: Campioni di Vestroia combina gli aspetti più amati della serie TV e dei giocattoli in un nuovo gioco fresco e stimolante", prosegue Voldi Way, President e CEO di WayForward. "Lo abbiamo progettato appositamente per Nintendo Switch con l'obiettivo di offrire un sistema di combattimento unico con la possibilità strategica di costruire e affrontare una squadra Bakugan".

Pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, prodotto da Spin Master e sviluppato da WayForward, nel videogioco di Bakugan: Campioni di Vestroia i giocatori partiranno alla scoperta di una storia originale che si affianca alla serie TV di successo e alla linea di giocattoli. Potranno creare e personalizzare il proprio lottatore che combatterà spalla a spalla con il misterioso alieno Bakugan in qualità di alleato umano.

Il mondo di gioco, rappresentato in 3D e completamente esplorabile, è diviso in diversi distretti, ognuno con arene diverse dove combattere. I giocatori potranno interagire con altri personaggi, andare in missione ed esplorarlo con i loro amici Bakugan.

I giocatori potranno mettere alla prova le loro abilità di combattimento in scontri online testa a testa contro i propri amici o altri giocatori da tutto il mondo, fino a diventare dei veri Campioni di Vestroia.

Al lancio sarà disponibile in versione fisica anche un pacchetto Deluxe Edition che conterrà il videogioco, una sfera "Ultima Dragonoid" che si trasforma in un feroce Bakugan, una carta da collezione, una carta gate magnetica e due potenti BakuCore.