Ubisoft Forward: Watch Dogs 2 gratis e tutti gli altri regali su Twitch

Ubisoft Forward verrà trasmesso domenica sera alle 21.00, e chi deciderà di seguire l'evento sul canale Twitch di Multiplayer.it otterrà Watch Dogs 2 gratis, ma non solo.

Il sistema dei drop funzionerà in questo modo: guardando l'evento sul canale Twitch di Multiplayer.it potrete ottenere una copia di Watch Dogs 2 per PC dopo appena 1 minuto, mentre seguendo per 20 minuti potrete ottenere la giacca di Ubisoft Forward per Watch Dogs: Legion.

Non è finita qui: chi assisterà all'evento per 30 minuti potrà ricevere un pacchetto di chiavi per la cassa abiti di The Division 2, e infine chi assisterà per 40 minuti otterrà l'oggetto in-game Bagliore di Luna per Assassin's Creed Valhalla.

Naturalmente per poter ricevere i regali dovrete prima effettuare l'accesso, quindi appunto seguire Ubisoft Forward sul canale Twitch di Multiplayer.it. Qui in calce trovate l'infografica di sintesi.

Vi ricordiamo inoltre che Multiplayer.it dedicherà una maratona su Twitch a Ubisoft Forward, e al termine dell'evento potrete leggere il nostro provato di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion.