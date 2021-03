Epic Games Store: le nuove funzioni, tra gruppi, carte e Non disturbare

Epic Games ha presentato le novità in arrivo all'interno dell'Epic Games Store. La società afferma di voler rendere il negozio un "luogo dove puoi connetterti con i tuoi amici attraverso piattaforme diverse, unirti facilmente a dei gruppi con la chat vocale e giocare insieme seguendo il vostro ritmo". Vediamo i dettagli su quanto sarà introdotto, tra gruppi, carte e modalità Non disturbare.

Il launcher di Epic Games offrirà un nuovo sistema dei gruppi che permetterà di "ritrovarsi e comunicare via voce, via messaggio e tanto altro". Questo sistema presenterà una "finestra del gruppo attivo": si tratta di una finestra nella quale si può trovare una serie di opzioni per comunicare e giocare con gli amici e i compagni di squadra. Si potranno condividere momenti salienti dei giochi o avviare una partita con una parte degli amici del gruppo avendo comunque la possibilità di continuare a parlare con i restanti.

La funzione gruppo dell'Epic Games Store non avrà un proprietario, quindi rimarrà attiva anche se qualcuno si disconnette. Ogni giocatore può controllare le proprie opzioni audio e video. Ovviamente si potranno invitare amici e bloccare il gruppo. Ci sarà anche una visuale semplificata del gruppo visualizzabile mentre si gioca.

Arriveranno durante marzo 2021 anche le Carte dei giocatori che permetteranno al giocatore di compiere azioni per gestire la propria amicizia e vedere gli amici in comune. In futuro si potrà sfruttare la Carta di un altro giocatore per unirsi ai suoi gruppi o invitarlo a nuovi gruppi. Non mancheranno modi per personalizzare la propria carta.

Anche la ricerca sarà migliorata: i risultati mostreranno ora il numero di amici in comune, potrai cercare attraverso le diverse piattaforme e ottenere dei risultati complessivamente migliori. Ci sarà poi una visualizzazione minimizzata che permette di non aprire una finestra separata per vedere le notifiche come gli inviti di gioco e le richieste di amicizia. Arriverà anche una funzione "Non disturbare". Infine, i Sussurri saranno per ora messi da parte in quanto non particolarmente utilizzati.

Vi segnaliamo in conclusione che Epic Games aderisce a IIDEA.