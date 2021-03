AMD Radeon presenta i trailer di Anti-Lag, Boost, Image Sharpening e Chill

AMD ha presentato con una serie di nuovi trailer le tecnologie che potenzieranno le schede grafiche AMD Radeon: parliamo di Anti-Lag, Boost, Image Sharpening e Chill. Vediamo tutti i dettagli in modo ordinato.

Anti-Lag La nuova funzione Radeon Anti-Lag nel software Radeon è progettata per "ridurre il ritardo di input nei casi con limitazioni di GPU". Radeon Anti-Lag controlla il ritmo del lavoro della CPU per assicurarsi che non vada troppo avanti rispetto alla GPU. Di conseguenza, Radeon Anti-Lag può ridurre il ritardo di input di quasi un intero fotogramma, contribuendo a migliorare la reattività del gioco. Anti-Lag supporta anche i nuovi DirectX 12.

Boost Radeon Boost riduce dinamicamente la risoluzione dell'intero fotogramma quando viene rilevato un rapido movimento dei personaggi sullo schermo tramite l'input dell'utente, consentendo frame rate più elevati con un impatto minimo percepito sulla qualità. Questa funzione ora sfrutta il variable rate shading presente sulle schede grafiche della serie Radeon RX 6000 (su titoli DirectX 12 supportati), riducendo selettivamente i tassi di ombreggiatura in determinate aree di un fotogramma mentre giri e ruoti il ​​tuo personaggio durante il gioco, offrendo prestazioni extra e maggiore reattività durante il gioco. Potete vedere la lista dei giochi DirectX 11 e DirectX 12 supportati sul sito di AMD.

Image Sharpening Radeon Image Sharpening fornisce una qualità dell'immagine superiore praticamente senza alcun impatto sulle prestazioni. Supportando molti dei giochi più popolari di oggi, Radeon Image Sharpening migliora la tua esperienza di gioco. Abilita la nitidezza adattiva al contrasto combinata con l'upscaling GPU opzionale per visualizzare dettagli superiori in tutti i tuoi titoli preferiti. Per i giochi che supportano FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (CAS), AMD consiglia di utilizzare le impostazioni di gioco predefinite.