Nintendo Switch OLED non rappresenta un addio a Switch Pro, dice Jeff Grubb

Nintendo Switch modello OLED rappresenta un addio all'idea di Switch Pro, almeno per qualche anno? Secondo il giornalista Jeff Grubb no, assolutamente, e ha portato diversi esempi che smentiscono tale tesi.

Come avrete probabilmente letto nel nostro speciale dedicato a Nintendo Switch modello OLED, la nuova console ibrida vanta uno schermo OLED da 7 pollici, una maggiore memoria interna, un audio migliorato e un dock modificato, ma nessuna novità sul fronte della potenza.

Il fatto che Nintendo abbia presentato questo modello anziché l'attesa versione Pro significa che attenderemo ancora anni prima di vedere un adeguamento tecnologico della piattaforma, che possa supportare i 4K e frame rate più stabili per rendere meglio sui televisori?

Come detto, Jeff Grubb sostiene che le cose non stanno così e ha portato svariati esempi alla community dei videogiocatori, che a suo avviso spesso e volentieri soffre della sindrome del pesce rosso e dimentica rapidamente la storia di questa industria.

"La gente si chiede come potrebbe Nintendo lanciare un altro Switch a breve se farà arrivare nei negozi il modello OLED quest'anno? Ad esempio, Microsoft non potrebbe mai lanciare una Xbox più potente nel 2017, dopo aver portato nei negozi Xbox One S nel 2016!", ha scritto il giornalista.

"Sarebbe come se Sony facesse uscire una PS4 Slim poco prima di una PS4 Pro! Impossibile!", ha continuato Grubb con ironia, per poi specificare: "Non sto dicendo che Nintendo lancerà certamente uno Switch Pro l'anno prossimo, sto solo dicendo che non sono d'accordo con ciò che dice la gente sul perché questo modello OLED renderebbe la cosa meno probabile."