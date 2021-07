Nintendo Switch OLED: niente nuova CPU o memoria aggiuntiva rispetto agli altri modelli

Nintendo ha confermato ai microfoni di The Verge che Nintendo Switch OLED non avrà una nuova CPU o della RAM aggiuntiva rispetto ai modelli della console già in commercio. L'informazione era già nota, ma il giornalista Tom Warren ha voluto comunque chiedere un commento definitivo sulla questione al produttore, così da eliminare ogni dubbio residuo.

Nintendo Switch OLED migliorerà solo lo schermo e avrà più memoria di massa, con quest'ultima che passa da 32 a 64GB. Per il resto non sarà più performante dei vecchi modelli, nonostante il prezzo di 350 dollari.

Chi si aspettava una console più potente delle vecchie rimarrà quindi deluso. Inoltre con l'annuncio di Nintendo Switch OLED è probabile che non vedremo upgrade tecnologici di Switch per almeno altri due o tre anni.

Nintendo Switch è la console di maggior successo attualmente sul mercato, almeno stando alle vendite degli ultimi anni. Evidentemente Nintendo non vuole frenarla e non vuole tagliare fuori i vecchi acquirenti, creando un ulteriore scalino tecnologico. Certo, il divario con PS5 e Xbox Series X è enorme, ma dovrebbe essere evidente per tutti che Nintendo non abbia mai provato a vendere la sua console con la potenza grafica.