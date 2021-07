Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ottimi voti su Famitsu

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è stato accolto con ottimi voti sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu. Nello specifico, il titolo Capcom ha portato a casa un 10, due 9 e un 8, per un totale di 36/40.

Dopo lo spettacolare trailer di lancio, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin si prepara dunque ad affrontare il giudizio della critica, che tuttavia immaginiamo premierà questa nuova esperienza jRPG ambientata nel mondo di Monster Hunter.

La recensione di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è peraltro l'unica a comparire nell'ultimo numero di Famitsu, se consideriamo che l'unico altro articolo è legato a un gioco per Nintendo Switch dal titolo lunghissimo, che difficilmente vedremo in occidente.

Famitsu, i voti del numero 1701