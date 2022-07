Final Fantasy 7, il cosplay di Tifa in abito da sera da Jannet è intrigante

Torniamo dalle parti di Final Fantasy 7 Remake, fonte d'ispirazione per il cosplay di Tifa che proponiamo in questo caso, da parte dell'ottima Jannet che davvero riesce a interpretarla in maniera perfetta.

Tra le tante interpretazioni di Tifa, questa da parte di JannetinCosplay riprende la versione del personaggio con l'elegante abito da sera blu che abbiamo visto in particolare nella nuova versione remake del gioco Square Enix, messa in scena con notevole fedeltà da parte della modella, in un atteggiamento che ci invita evidentemente a passare una buona serata.

Dalla ricostruzione del costume al fisico fino ai lineamenti, tutto sembra veramente emergere dal celebre RPG nipponico di Square Enix, con il cosplay calato peraltro in un'ambientazione che ricorda vagamente alcune prospettive viste nel Remake del gioco, uscito più di recente su PS5 e PC.

C'è da dire che, per forme e figura generale, la Tifa messa in scena da Jannet sembra riferirsi maggiormente a quella classica dell'originale, piuttosto che alla versione modernizzata, trovando dunque una sorta di punto di incontro fra le due diverse edizioni dello stesso personaggio, ugualmente molto apprezzabili come questa reinterpretazione.

