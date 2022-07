Gamescom Opening Night Live: quanto costa mostrare un gioco sponsorizzato? I numeri ufficiali

Quanto costa mostrare un gioco sponsorizzato durante la Gamescom Opening Night Live? Secondo i dati condivisi pubblicamente dall'organizzatore, per trenta secondi dovete sborsare 85.000 euro.

I prezzi "calano" all'aumentare del minutaggio. Per 60 secondi sono richiesti 125.000 euro, mentre Gamescom Opening Night Live chiede "solo" 165.000 euro per 90 secondi di filmato. Per due minuti si arriva a 210.000 euro. Precisiamo che si parla di quei giochi/prodotti sponsorizzati, non di ogni singolo trailer mostrato durante l'evento.

Gamescom, in una dichiarazione a PCGamer.com, ha evitato di spiegare la cosa in modo approfondito, ma ha confermato che la maggior parte dei giochi mostrati durante l'evento hanno il proprio spazio in modo gratuito. La testata americana, che gestisce il PC Gamer Show, conferma la procedura: una buona parte di quanto mostrato ha uno spazio editoriale, mentre una parte minore è inserita come sponsorizzazione/pubblicità.

È perfettamente normale che Gamescom gestisca l'evento (che ricordiamo costare moltissimo) in questo modo. Ciò che non è normale è il fatto che le informazioni siano state inserite in un sito accessibile a tutti. Di norma sono dettagli che vengono tenuti "nascosti". Potete vedere l'informazione condivisa tramite Twitter.

Passando invece ai costi per una presenza dal vivo all'interno della Gamescom, la versione più economica (che richiede di prenotare in anticipo) per posizionare uno stand chiede 149.50€ per ogni metro quadrato. Se si superano i 500 o i 1.000 metri quadrati, però, ci sono degli sconti. Se si sta all'esterno, invece si paga 72 euro.

Infine, vi è anche un "pacchetto partner digitale" da 900 euro che permette di usare il brand della Gamescom o partecipare in operazioni come "cooperazioni con Steam e altre piattaforme" (ad esempio per sconti a tema speciali). Pare anche che ci siano "offerte speciali per gli indie".

Vi ricordiamo infine la data della Gamescom Opening Night 2022.