FIFAe Nations Cup: la eNazionale conquista la semifinale a Copenhagen!

Dopo un inizio incerto con risultati non all'altezza delle aspettative nella fase a gironi, la eNazionale italiana è riuscita a mostrare il suo vero valore conquistando la semifinale della FIFAe Nations Cup, il più importante torneo per nazioni di FIFA 22. Oggi pomeriggio, a partire dalle 13:15 sul canale Twitch della eNazionale, canale che potete trovare anche in testa a questa notizia, gli azzurri sfideranno il Brasile alla ricerca di una prestigiosissima finale mondiale.

Obrun, Danipitbull ed ErCaccia ora possono sognare. Dopo un percorso a ostacoli durante i due giorni di Group Stage che ha fatto temere il peggio, la nazionale azzurra sembra essere improvvisamente risorta all'inizio del knockout stage. Insomma, oggi è iniziato per gli azzurri un torneo del tutto nuovo. I giocatori che abbiamo visto nei giorni scorsi, infatti, sembrano solo un pallido ricordo. Oggi Obrun e Danipitbull si sono travestiti da supereroi, regalando uno spettacolo indimenticabile non solo al rumoroso pubblico presente nell'arena di Copenhagen ma anche ai migliaia di spettatori che erano connessi su Twitch.

La cavalcata trionfale degli azzurri è iniziata nel primo pomeriggio, contro un avversario storico: la Germania. La corazzata tedesca, dominatrice del Gruppo B, sembrava un ostacolo impossibile da superare. O, almeno, così si pensava. Gettando il cuore oltre l'ostacolo, i nostri azzurri hanno annichilito i teutonici chiudendo con un grintoso risultato aggregato di addirittura 5 a 0.

Giunta a testa alta ai quarti di finale, la eNazionale si è trovata la Danimarca, fortunata nell'eliminazione d'Israele, che avrebbe sicuramente meritato di più. Dopo due partite in sostanziale equilibrio, dovuto in larghissima parte allo studio, al timore e alla paura di concedere un piccolo brandello di terreno all'avversario, la nazionale si è scatenata. Ritmo elevato, tocchi precisi e fulminei, per un risultato aggregato esploso nel finale del secondo match: 5 a 2.

Oggi pomeriggio, però, si parte dallo 0 a 0. In semifinale la eNazionale si troverà davanti il Brasile, reduce dalla sfida contro la Francia. L'appuntamento ora è alle 13.15 di domani, dunque, per la super semifinale Italia-Brasile, che verrà come sempre commentata in italiano nel canale Twitch della eNazionale!

L'altra semifinale sarà, invece, Svezia contro la Polonia, brava a far scontare al Portogallo un playstyle non esattamente entusiasmante.