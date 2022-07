Johnny Depp interpreta uno strano pirata nel video dell'MMO Sea of Dawn

Sembra che Johnny Depp sia tornato a cimentarsi nel ruolo del pirata di recente, e a farlo in un videogioco, nientemeno: nel video riportato in questa pagina lo vediamo interpretare un bizzarro personaggio per l'MMO Sea of Dawn.

Si tratta di un videogioco cinese della compagnia Changyou, specializzata in titoli online che vanno per la maggiore sul mercato asiatico, come Dragon Oath. Il gioco piratesco è ambientato nell'era in cui questi personaggi solcavano i mari di mezzo mondo, e il personaggio di Johnny Depp è stato utilizzato per il materiale promozionale, come questa sorta di cortometraggio.

Ci sono, ovviamente, alcuni riferimenti al celebre Jack Sparrow, ma per il resto il pirata risulta essere piuttosto originale: si tratta di un avventuriero di origine irlandese, a giudicare dalla parlata, chiamato Phillip e con una spiccata tendenza all'inganno. È cieco, ma questo non gli impedisce di viaggiare molto e collezionare tesori, nonché di tendere vari tranelli alle persone con cui interagisce.

La campagna promozionale per Sea of Dawn sembra sia precedente alla lunga questione del famoso processo per diffamazione tra Depp e Amber Heard, ma il video è emerso di recente online.

In seguito al processo, concluso con la vittoria di Johnny Depp, l'attore ha ricevuto se possibile un ulteriore incremento di popolarità, come ha dimostrato il fatto di aver raccolto quattro milioni di seguaci in pochi giorni, dopo aver semplicemente aperto un profilo TikTok.