Mario Kart 8 Deluxe: scoperti altri 8 circuiti che potrebbero arrivare in futuro

Abbiamo visto che Mario Kart 8 Deluxe sta per ricevere la seconda ondata di tracciati dal Pass Percorsi Aggiuntivi, ma il datamining del gioco ha svelato quelli che potrebbero essere altri 8 circuiti in arrivo, forse con la Wave 3 di tracciati previsti all'interno del lungo programma del Pass, che andrà avanti fino a fine 2023.

Come riportato dall'utente Twitter Fishguy6564, che sembra essere specializzato nell'operazione di datamining, tra i file del gioco si trovano riferimenti a tracciati che non sono ancora presenti in Mario Kart 8 Deluxe, né nei primi due pacchetti del Pass Percorsi Aggiuntivi e potrebbero dunque essere in arrivo nel terzo pacchetto o in quelli successivi.



La scoperta risale allo scorso marzo, ma solo adesso viene presa in considerazione come molto attendibile, considerando che all'interno del datamining sono emersi con notevole precisione anche i circuiti poi confermati nella seconda mandata in arrivo il 4 agosto, come abbiamo visto dal trailer con data di uscita dei nuovi 8 tracciati per il gioco.

A questo punto, possiamo considerare gli altri 8 circuiti come probabili candidati all'arrivo in Mario Kart 8 Deluxe nel prossimo futuro, forse nella terza mandata, in attesa di conferme. Si tratterebbe dei seguenti, in base a quanto riferito da NintendoEverything:

Rock Cup: Tour, DS, GBA, 3DS

Moon Cup: Tour, GameCube, ?, 3DS

Fruit Cup: Tour, Wii, DS, ?

Boomerang Cup: Tour, GameCube, GBA, Tour

Feather Cup: Tour, Wii, GBA, Tour

Cherry Cup: Tour, GameCube, SNES, ?

Acorn Cup: Tour, Wii, ?, ?

Spiny Cup: Tour, GameCube, ?, Wii

Sembrano non esserci tracciati provenienti da Nintendo 64, almeno in questo elenco, sebbene si tratti solo di una parte degli altri quattro pacchetti previsti arrivare nel programma del Pass Percorsi Aggiuntivi, che prevede in totale 6 DLC fino alla fine del 2023.