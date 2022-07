Super Smash Bros. Ultimate: gli amiibo di Steve e Alex da Minecraft hanno una data d'uscita

Nintendo ha confermato solo di recente la data d'uscita dei nuovi amiibo di Steve e Alex tratti da Minecraft, per Super Smash Bros. Ultimate, dopo il rinvio imposto tempo fa agli oggetti in questione che risultano particolarmente attesi dagli appassionati.

Previsti inizialmente per la scorsa primavera, insieme a Min Min di Arms giunta sul mercato in aprile, gli amiibo di Steve e Alex arriveranno invece il 9 settembre 2022, a causa di "ritardi di produzione e logistica", secondo quanto riferito da Nintendo.



Si tratta, ovviamente, dei personaggi che fanno parte del crossover tra Super Smash Bros. Ultimate e Minecraft, in uno dei DLC di maggiore successo per il gioco Nintendo e che ha richiesto anche un notevole lavoro da parte di Masahiro Sakurai e soci per cercare di adattare Steve e Alex al contesto del gioco, con risultati davvero convincenti.

Il lancio del DLC risale al 2020, dunque gli amiibo si sono fatti attendere davvero a lungo, ma è un po' una caratteristica comune di questi oggetti per il gioco in questione. Nonostante il supporto a Super Smash Bros. Ultimate, in termini di nuovi contenuti, sia infatti ormai concluso da qualche mese, ci sono ancora cinque amiibo programmati ma che arriveranno solo in futuro sul mercato: Sephiroth da Final Fantasy VII, Pyra e Mythra da Xenoblade Chronicles 2, Kazuya da Tekken e Sora da Kingdom Hearts.