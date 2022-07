L'estate entra nel vivo, le spiagge si riempiono di bagnanti, l'Italia è immersa in un caldo allucinante ma l'interrogativo fondamentale resta sempre lo stesso: cosa giocherete questo weekend?

Perché non è che abbiamo tempo di star dietro ai richiami della bella stagione: qui ci sono uscite nuove a cui star dietro e l'immancabile backlog che incombe sulle spalle di ognuno, a riempire il calendario di impegni videoludici. Anche in quest'ultima settimana non sono mancate le novità di rilievo, anche se possiamo prendere in considerazione l'intero mese per una panoramica sui titoli più giocati.

Prima di tutto c'è ovviamente Xenoblade Chronicles 3: il nuovo capitolo del JRPG di Monolith per Nintendo Switch sembra proseguire su altissimi livelli, come confermato anche dalle recensioni pubblicate online.

Cambia la storia, cambiano alcuni elementi del gameplay ma non mancano le caratteristiche che hanno reso celebre questa serie: l'esplorazione all'interno di grandi mondi alieni tutti da scoprire e i combattimenti spettacolari, che in questo caso sfruttano il nuovo sistema degli Uroboros. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3, ma chiunque abbia effettuato l'acquisto dedicherà sicuramente buona parte del fine settimana a questo gioco.

Per rimanere in questa settimana, ricordiamo anche il recente lancio di Digimon Survive, che dopo una lunga attesa ha finalmente trovato la strada per il mercato. La serie conta su un buon numero di appassionati anche dalle nostre parti, per cui il titolo è sicuramente uno dei più attesi e probabilmente giocati proprio in questi giorni.

Guardando indietro di qualche giorno, è probabile che molti siano ancora alle prese con Live a Live, remake del classico per SNES arrivato la settimana scorsa su Nintendo Switch, in grado di portare un'altra buona dose di nostalgia da JRPG classico con la tipica grafica "2D-HD" che conta su un bel numero di appassionati.

Forza Horizon 5: Hot Wheels, la nuova espansione

Attività intensa ci sarà ancora sulle intricate strade in plastica arancione di Forza Horizon 5: Hot Wheels, con la nuova espansione del gioco Playground Games in grado di fornire un'altra iniezione di corse folli al fantastico racing game arcade a mondo aperto, e vi rimandiamo alla nostra recensione per scoprirlo meglio e capire come mai è uno dei maggiori indiziati come oggetto delle attenzioni in questo fine settimana.

Per il resto, non possiamo evitare di menzionare ancora una vota Stray tra i most wanted, ovvero l'avventura del gatto cyberpunk da parte di Annapurna, vera e propria rivelazione indie di questi tempi, e l'interessante As Dusk Falls, avventura narrativa tutta incentrata sul racconto e sulle scelte da prendere per portare avanti la storia in diverse maniere.

Insomma, anche in questo caso le scelte sono abbondanti nonostante il gran caldo e il forte richiamo dell'estate: cosa giocherete dunque in questo fine settimana?