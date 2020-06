Super Smash Bros. Ultimate, Min Min è il nuovo personaggio scaricabile

Il nuovo personaggio scaricabile di Super Smash Bros. Ultimate è Min Min: la combattente è stata appena presentata nel corso della diretta che stiamo seguendo per voi, e sarà disponibile dal 29 giugno.

Proveniente dal roster di ARMS, come ben noto, Min Min è equipaggiata con due potenti braccia robotiche che le consentono di sferrare colpi devastanti anche in un contesto per lei inedito, quello appunto di Super Smash Bros. Ultimate.

La guerriera orientale vanta un allungo niente male, com'era lecito attendersi, ma può utilizzare le sue appendici anche per attirare gli avversari e colpirli così dalla breve distanza, infliggendogli ingenti danni.

Min Min appare peculiare anche nei controlli, visto che agendo sui pulsanti A e B è possibile controllare le sue bracciai in maniera indipendente, creando spettacolari combinazioni che si estendono anche al combattimento aereo.

Di grande impatto, infine, la sua Final Smash: la ragazza carica il colpo ma sono poi tutti i personaggi di ARMS ad affondare, tempestando il nemico di colpi.