Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 annunciato con periodo di uscita

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 è stato annunciato ufficialmente da CI Games, con un periodo di uscita fissato all'autunno nelle versioni PC, PS4 e Xbox One.

Non si tratta esattamente di una sorpresa: il publisher aveva già rivelato che il seguito di Sniper: Ghost Warrior Contracts era in sviluppo, ma ora c'è una finestra precisa per il lancio e le piattaforme di riferimento, che per il momento non includono PS5 e Xbox Series X.

Nessun dettaglio è stato rivelato oggi da CI Games, al di là di un artwork e della frase "Seek justice" nel tweet che trovate in calce. Immaginiamo tuttavia che il gioco partirà dalle basi del secondo episodio per arricchire ulteriormente l'esperienza.

In effetti il presidente del team di sviluppo, Marek Tyminski, aveva parlato tempo fa di una feature molto importante che verrà introdotta appunto in Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, e a questo punto siamo molto curiosi di scoprire di che si tratta.

Vedremo se nelle prossime settimane arriveranno nuove informazioni sul gioco.