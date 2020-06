PS Plus luglio 2020: quando saranno annunciati i giochi gratis PS4?

Fine mese si sta avvicinando e a questo punto cominciamo a domandarci quando saranno annunciati i giochi PS Plus di luglio 2020 per PS4. Questo, mese, infatti, sarà molto particolare. Non solo il primo martedì del mese, giorno nel quale escono solitamente i nuovi giochi gratis, arriva solo il 7 luglio. Se tutto andrà come previsto, quindi, i nuovi giochi gratis saranno annunciati il 1 luglio 2020 alle 17. Questo mese, però, coincide anche con il decennale del servizio

Un servizio che è molto cambiato negli anni, ma che nacque nel luglio del 2010 su Playstation 3. Ai tempi non era né obbligatorio e regalava solo sfondi o giochi minori, ma avrebbe gettato le basi del servizio che tutti conosciamo. Sony festeggerà in qualche modo l'anniversario? Dovremo aspettarci grosse novità?

Un'altra particolarità del giugno scorso è stato il modo con il quale sono stati annunciati i giochi: Call of Duty: WWII è stato messo a disposizione circa una settimana prima, mentre Star Wars Battlefront 2 è stato annunciato con un leggero ritardo.

Se lo schema (che ricordiamo non è mai stato ufficialmente confermato) dovesse riprendere in maniera ordinata e cadenzata, l'annuncio dei nuovi giochi dovrebbe avvenire il primo luglio 2020 alle 17 circa, mentre i giochi saranno messi a disposizione il 7 luglio 2020, sempre alle 17.

Cosa vi aspettate questo mese?