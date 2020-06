Ultracore, trailer di lancio PS4 e Switch dello sparatutto in 2D creato da DICE

Ultracore è uno sparattuto a scorrimento in 2D creato da DICE negli anni '90 per Amiga, Sega Mega Drive e Sega CD. Il progetto fu, però, cancellato dal publisher Psygnosis nel 1994. A distanza di decenni Strictly Limited Games, ha deciso di recuperare il gioco e di pubblicarlo per PS4 e Nintendo Switch. Il trailer di lancio mette in luce il gameplay, genuinamente vecchia scuola. Ultracore uscirà domani, 23 giugno 2020.

Prima di diventare lo studio di sviluppo di Battlefield e Mirror's Edge, oltre che colonna portante di EA, Digital Illusions era un piccolo studio svedese impegnato a sbancare il lunario. Un suo progetto, Ultracore, per esempio, non vide mai la luce. Il suo publisher lo cancellò ad un passo dal completamento e il progetto finì per più di 25 anni in un cassetto.

Grazie alle meraviglie della distribuzione digitale, Strictly Limited Games ha deciso di completare lo sviluppo e convertire il tutto per PS4 e Nintendo Switch. La distribuzione sarà prevalentemente digitale attraverso PSStore e eShop, ma sono state prodotte anche un numero limitato di copie fisiche per i collezionisti. Le potete trovare a questo indirizzo. Il costo dovrebbe essere di 19.99 euro.

Gli darete una possibilità?