Kingdom Hearts: Dark Road disponibile gratis da oggi su iOS e Android

Kingdom Hearts: Dark Road è disponibile gratis a partire da oggi sui terminali iOS e Android, dopo un lungo periodo in soft launch limitato ad alcuni paesi.

Annunciato da Square Enix come Kingdom Hearts: Project Xehanort a gennaio, il gioco ha ottenuto ben presto un titolo ufficiale ed è finalmente pronto a coinvolgere i tantissimi fan della celebre serie RPG.

KINGDOM HEARTS Dark Road amplia l'epica avventura per dispositivi mobile e porta i giocatori in un capitolo iniziale della serie KINGDOM HEARTS, dove dovranno seguire un misterioso Xehanort adolescente sulla strada per diventare lo studioso dell'Oscurità.

KINGDOM HEARTS Dark Road ha un gameplay intuitivo basato sulle carte e ottimizzato per i comandi touch dei dispositivi mobile.

Insieme ad uno Xehanort adolescente, a un giovane Maestro Eraqus e a un cast di nuovi eroi del Keyblade, i giocatori viaggeranno attraverso i mondi Disney più celebri per sconfiggere gli Heartless e scoprire i misteri che circondano il passato di Xehanort.