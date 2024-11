Arcane non andrà oltre la Stagione 2: perché? Lo showrunner ha dato una risposta ed è convincente

Arcane Stagione 1 è stato uno dei migliori show di Netflix degli ultimi anni e gli appassionati di League of Legends (ma anche tutti gli altri) hanno amato la storia di Jinx, Vi e di tutti gli altri personaggi creati da Riot Games. La stagione 2 era quindi molto attesa e quando è stata svelata si è scoperto che sarebbe stata anche l'ultima, per la sorpresa di molti.

Le parole dello showrunner di Arcane

Parlando con CinemaBlend, Christian Linke - showrunner e co-creatore della serie animata - ha affermato: "Abbiamo sempre avuto in mente una storia specifica. Avremmo potuto allungarla, ne sono sicuro. Ma per noi è sempre stato come se avessimo iniziato con questa idea in mente."

"Penso che ci sia anche un aspetto personale in quanto creativi. Abbiamo visto tutti le serie televisive in cui gli autori sono chiaramente a corto di energie. Quanto si può essere ispirati dalla stessa cosa e per quanto tempo? Per noi sono stati nove anni di lavoro, con questi personaggi. Penso che ci sia anche un aspetto di responsabilità, inoltre questo è ciò che avevamo in mente sin dall'inizio".

E ha aggiunto: "Questa è la storia che avevamo in testa e che volevamo raccontare. È irresponsabile allungarla fino al punto in cui ci sembra di non poterle rendere giustizia. Credo che questo sia stato un aspetto importante. Non vogliamo esagerare".

Inoltre, dobbiamo considerare che si tratta di un progetto con un budget enorme, pare infatti che sia la serie animata più costosa della storia, quindi è possibile che si vogliano minimizzare i rischi e produrre qualcosa di più breve ma di certo successo.

Vi ricordiamo infine che Arcane Stagione 2 ha una data di uscita ufficiale.